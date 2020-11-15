В Пермском крае 11-летний мальчик спас близняшек, которые провалились под лед

11-летний Вячеслав Ширинкин спас двух сестер, провалившихся в воду.

В поселке Юго-Камский живет настоящий 11-летний герой. Слава Ширинкин 14 ноября катался на велосипеде по местной набережной у пруда. В школе как раз закончились уроки, и дети шли домой. Зимой, когда лед окрепнет жители ходят по нему, сокращая путь. Сейчас весь пруд еще не замер, но у берегов уже образовалась тонкая корка.

- У меня уроки закончились раньше, учусь в пятом классе, я уже катался на велике и увидел, как две девочки подходят к пруду, выходят на лед, я крикнул им: «Вы куда, стойте, провалитесь», - вспоминает тот момент Слава. – Только я это сказал, как одна девочка провалилась по плечи и хваталась за края льда, вторая подошла к ней и тоже провалилась примерно по колено.

Тащил за портфель, пока не вытащил

Слава бросил велосипед и побежал к девочкам.

- Подо мной начал тоже трескаться лед, тогда я лег. Одну девочку вытащил за руку, а вторую тащил за портфель и вытащил, - рассказал Слава.

Девочки были в шоке, одна промокла по шею, а вторая по колено, они убежали домой, не сказав своему спасителю ни слова.

- Он пришел домой и позвонил мне, рассказывает Анна Ширинкина, мама Славы. - Я была на работе в больнице. - Он мне так и так, я сначала за него испугалась, но потом поняла, что с сыном все порядке и он не прошел мимо беды, спас девочек, молодец.

Поступил, как настоящий профессионал

Слава поступил профессионально, он не раз видел по телевизору, как нужно себя вести, как помочь человеку, если провалился под лед. Да и в школе на уроках безопасности детям каждый год рассказывали про то, что ходить по тонкому льду нельзя.

- Вспомнил, что нельзя стоять на льду, а нужно лечь и попытаться вытащить, так все и получилось, вытащил, сам только перчатку намочил.

Родители спасенных девочек нашли героя и поблагодарили

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Слава не оказался рядом. Потом выяснилось, что под лед провалились две сестры-близняшки, которые учатся в той же школе, что и Слава, только во втором классе. Девочки, конечно замерзли, на улице в тот день было около - 10 градусов, добежали до дома, сейчас с ними все в порядке.

- Родители девочек нашли нас, - рассказывает мама Славы. - Пол поселка расспросили, кто что видел, слышал про Славу. Они пришли к нам домой поблагодарили его и нас, принесли большую коробку конфет.

Себя героем не считает

О поступке Славы Ширинкина теперь знают почти все жители поселка Юго-Камский. Классный руководитель мальчика завтра на первом уроке вместе с представителями администрации поселка вручат ему благодарственное письмо за спасение сестер.

- Когда я узнала о том, что Слава помог выбраться девочкам из ледяной воды, я не особо удивилась, говорит Александра Ощепкова, классный руководитель мальчика. - Слава всегда отличался своим воспитанием, к нему никогда не было нареканий в поведении. Он не относится к категории отличников, но это не мешает ему быть хорошим другом, для одноклассников. Этот случай станет для всех нас уроком, на ближайшем занятии мы наградим Славу благодарностью и проведем с детьми урок безопасности.

Сам мальчик не считает себя героем.

- А как по-другому? - говорит Слава, я увидел, что девочки провалились и побежал им помогать.