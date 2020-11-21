«Нашли на глубине семи метров». В Пермском крае водолазы достали из-подо льда машину с телом водителя

Водолаз готовится опуститься на дно, чтобы закрепить трос, трактор в это время ждет на берегу. Фото: краевая служба спасения

Спасатели пермской краевой службы спасения рассказали о выезде на сообщение об утонувшем в реке автомобиле.

ЧП произошло 17 ноября на реке Кама у поселка Нижний Склад Соликамского городского округа. Здесь река уже покрылась льдом и появились смельчаки, которые рискуют выезжать на лед на своих машинах.

Очевидец трагедии рассказал спасателям, что видел, как водитель на машине УАЗ Hunter выехал на замерзшую акваторию Камы, проехал метров двести и исчез, провалившись под воду.

Поисковая операция по подъему утонувшего автомобиля проводилась 19 ноября, к этому времени родственники водителя уже написали заявление в полицию об исчезновении мужчины.

Утонувший УАЗ показался из полыньи. Фото: краевая служба спасения

- Расстояние от берега действительно было значительным, не менее 200 метров, - сообщили в пермской краевой службе спасения. - Прибыв на место, спасатели провели подготовительный комплекс мер по обеспечению мер безопасности и подготовили все необходимое для проведения водолазных работ. Первый опустившийся на дно водолаз нашел затонувшую машину на глубине 7 метров. Осмотрев ее, обнаружил внутри тело водителя.

Поначалу спасатели решили вытаскивать УАЗ на берег вместе с телом водителя. Провели отстраповку, но потом решили, что будут действовать постепенно. Сначала водолаз достал тело мужчины, поднял его на поверхность, и утонувшего доставили на берег.

Затем второй водолаз опустился на глубину, чтобы поднять автомобиль. Он проверил надежность крепления и состояние троса, и спасатели приступили ко второй попытке вытащить автомобиль.

На малом ходу трактор, который принимал участие в операции, подтащил к берегу затонувший Hunter. Операция была завершена.

Утонувший УАЗ подтащили к берегу. Фото: краевая служба спасения

- Пермская краевая служба спасения напоминает, что передвижение по льду разрешено только на официальных переправах, - говорят спасатели. - Нередко водителям приходится преодолевать замерзшие реки и озера. Дело это нелегкое и требует большой осторожности и знания определенных способов. Игнорирование их может привести к печальным последствиям.

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