«Час провели в ледяной воде». Семейная пара спасла рыбаков, провалившихся под лед в Пермском районе

Александр и Елена Возжаевы. Фото из личного архива супругов

- Дайте какую-нибудь веревку или палку, что-то длинное! - заколотил в двери к Возжаевым неизвестный молодой человек.

В прошлую субботу на пруд в Пермский район приехали трое рыбаков. Двое надели лыжи и отправились на середину водоема. Когда они отошли от берега примерно на 25 метров, тонкий лед под ними треснул, и мужчины оказались в воде. Их друг побежал за помощью к местным.

- Я выскочил из дома, смотрю, из воды две головы торчат, - вспоминает Александр. - Я закричал жене: «Лена, тащи веревку, срочно!», а сам побежал в сарай. Схватили с этим парнем доски, палки и побежали к берегу.

Тем временем рыбаки пытались зацепиться за лед и выползти из воды, но при каждой попытке он трескался, и мужчины снова оказывались в воде.

Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

- Сначала мы пытались катить доски по льду, чтобы у рыбаков появилась хоть какая-то опора, - рассказывает Александр. - Но они не долетали. Веревка оказалась короткой, и мы поняли, что кому-то из нас придется подбираться к ним ближе. Думал, это сделает их друг Саша, он все же легче и моложе меня, обернулся, а его нигде нет. И тут жена говорит: «Саша, я пойду!» Я не отпускал, она плавать-то толком не умеет. А потом подумал: если пойду я, жена может не удержать веревку, и придется спасать уже не двоих, а троих. Принес из дома лестницу. Говорю ей: «Лена, ради бога, аккуратно». Обвязал ее веревкой, положил на лед лестницу, Лена взяла в руки доску и так, меняя лестницу на доску, пошла в сторону рыбаков.

Доска, по которой Елена шла навстречу тонущему. Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

Пока Елена добиралась до середины пруда, Александр пытался поддерживать с рыбаками диалог и ругал их за безрассудство:

- А они в ответ: «Спасите, помогите!» Когда жена добралась до первого, сняла с себя веревку и передала ее конец рыбаку. В этот момент появился Саша вместе с моим соседом Владимиром. Оказалось, что рыбаки приехали к нему в гости. Втроем мы взялись за веревку и начали тащить рыбака, а Лена вернулась на берег. Когда мы вытащили первого рыбака, тут же повели его в дом. Посадили рядом с печью. Я попросил Елену помочь помочь ему переодеться, напоить теплым чаем, а сам побежал вытаскивать второго.

Ко второму рыбаку пошел сам Владимир, также по доскам и лестнице. К тому времени тот провел в воде уже больше часа и совсем обессилел.

- Кое-как мы дотянули его до берега и вытащили, - вспоминает Александр. - В этот момент к моему дому уже приехала «скорая». Ребята дико замерзли, одного стоя колотило, а второго на диване подбрасывало. Обоих укутали в несколько одеял, включили электрическую пушку и заварили крепкий чай. Все это время врачи ставили им капельницы и мерили давление, а потом увезли в больницу.

На следующий день одного мужчину выписали, и он приехал к своим спасителям с цветами и конфетами.

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