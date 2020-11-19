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Общество

«Час провели в ледяной воде». Семейная пара спасла рыбаков, провалившихся под лед в Пермском районе

Двое мужчин тонули в пруду в 25 метрах от берега
Виктор Правдин
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Александр и Елена Возжаевы. Фото из личного архива супругов

Александр и Елена Возжаевы. Фото из личного архива супругов

- Дайте какую-нибудь веревку или палку, что-то длинное! - заколотил в двери к Возжаевым неизвестный молодой человек.

В прошлую субботу на пруд в Пермский район приехали трое рыбаков. Двое надели лыжи и отправились на середину водоема. Когда они отошли от берега примерно на 25 метров, тонкий лед под ними треснул, и мужчины оказались в воде. Их друг побежал за помощью к местным.

- Я выскочил из дома, смотрю, из воды две головы торчат, - вспоминает Александр. - Я закричал жене: «Лена, тащи веревку, срочно!», а сам побежал в сарай. Схватили с этим парнем доски, палки и побежали к берегу.

Тем временем рыбаки пытались зацепиться за лед и выползти из воды, но при каждой попытке он трескался, и мужчины снова оказывались в воде.

Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

- Сначала мы пытались катить доски по льду, чтобы у рыбаков появилась хоть какая-то опора, - рассказывает Александр. - Но они не долетали. Веревка оказалась короткой, и мы поняли, что кому-то из нас придется подбираться к ним ближе. Думал, это сделает их друг Саша, он все же легче и моложе меня, обернулся, а его нигде нет. И тут жена говорит: «Саша, я пойду!» Я не отпускал, она плавать-то толком не умеет. А потом подумал: если пойду я, жена может не удержать веревку, и придется спасать уже не двоих, а троих. Принес из дома лестницу. Говорю ей: «Лена, ради бога, аккуратно». Обвязал ее веревкой, положил на лед лестницу, Лена взяла в руки доску и так, меняя лестницу на доску, пошла в сторону рыбаков.

Доска, по которой Елена шла навстречу тонущему. Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

Доска, по которой Елена шла навстречу тонущему. Пруд, где тонули рыбаки. Фото Александра Возжаева

Пока Елена добиралась до середины пруда, Александр пытался поддерживать с рыбаками диалог и ругал их за безрассудство:

- А они в ответ: «Спасите, помогите!» Когда жена добралась до первого, сняла с себя веревку и передала ее конец рыбаку. В этот момент появился Саша вместе с моим соседом Владимиром. Оказалось, что рыбаки приехали к нему в гости. Втроем мы взялись за веревку и начали тащить рыбака, а Лена вернулась на берег. Когда мы вытащили первого рыбака, тут же повели его в дом. Посадили рядом с печью. Я попросил Елену помочь помочь ему переодеться, напоить теплым чаем, а сам побежал вытаскивать второго.

Ко второму рыбаку пошел сам Владимир, также по доскам и лестнице. К тому времени тот провел в воде уже больше часа и совсем обессилел.

- Кое-как мы дотянули его до берега и вытащили, - вспоминает Александр. - В этот момент к моему дому уже приехала «скорая». Ребята дико замерзли, одного стоя колотило, а второго на диване подбрасывало. Обоих укутали в несколько одеял, включили электрическую пушку и заварили крепкий чай. Все это время врачи ставили им капельницы и мерили давление, а потом увезли в больницу.

На следующий день одного мужчину выписали, и он приехал к своим спасителям с цветами и конфетами.

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