В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины

Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Найдена, жива, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшей 51-летней Алле Некрасовой.

Напомним, Алла пропала во вторник, 20 октября. В этот день она ушла из дома в поселке Верхнечусовские городки и пропала. Несколько дней ее искали родственники, полицейские и волонтеры.

Где все это время пропадала женщина, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ищем уже восьмые сутки». В Перми продолжаются поиски бесследно пропавшего мужчины

В день исчезновения он мог сесть в неизвестную машину (подробнее...)

Родители пропавшей в Пермском крае девочки заплатят миллион за информацию о ее местонахождении

Они готовы отдать деньги, если это поможет найти ребенка (подробнее...)