Фото предоставлено родственниками мужчины

- Спасибо всем, кто помогал в поисках, Сергей нашелся, - написала в социальных сетях родственница пропавшего мужчины.

Напомним, 46-летний Сергей пропал 27 сентября. В этот день в 8 утра он вышел из дома по улице Каляево в Кировском районе и исчез. Все это время мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские.

В пятницу, 3 октября, мужчина сам пришел домой. Где все это время пропадал Сергей, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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