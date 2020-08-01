2020-08-01T08:21:37+03:00
Происшествия

«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня

Волонтеры обратились за помощью к водителям
Андрей МАТЛИН
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Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
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Еще 26 июля 17-летний пермяка Женя Янковский сказал дома, что пойдет в магазин за продуктами. И пропал. Их дом находится на улице Целинная, 47.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой распространили информацию о пропавшем и получили несколько сообщений. По одному из них парня могли видеть возле трассы ПермьБерезники у отворота на Бобки.

- Мы прочесываем леса безрезультатно уже несколько дней, - сообщили в поисковом отрядке.

Волонтеры обратились за помощью к водителям, рассчитывая, что чей-нибудь видеорегистратор мог записать информацию, которая может быть полезной.

- Уважаемые автовладельцы! Мы призываем вас помочь, - написал в поисковом отряде обращение на странице ВКонтакте. - Пожалуйста, очень нужны ваши записи с видеорегистраторов.

Телефоны координаторов - 8-912-985-22-98, 8-929-203-07-65.

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Место поисков. Фото: страница ВК поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Место поисков. Фото: страница ВК поискового отряда имени Ирины Бухановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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