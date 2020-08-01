«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
Еще 26 июля 17-летний пермяка Женя Янковский сказал дома, что пойдет в магазин за продуктами. И пропал. Их дом находится на улице Целинная, 47.
Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой распространили информацию о пропавшем и получили несколько сообщений. По одному из них парня могли видеть возле трассы Пермь – Березники у отворота на Бобки.
- Мы прочесываем леса безрезультатно уже несколько дней, - сообщили в поисковом отрядке.
Волонтеры обратились за помощью к водителям, рассчитывая, что чей-нибудь видеорегистратор мог записать информацию, которая может быть полезной.
- Уважаемые автовладельцы! Мы призываем вас помочь, - написал в поисковом отряде обращение на странице ВКонтакте. - Пожалуйста, очень нужны ваши записи с видеорегистраторов.
Телефоны координаторов - 8-912-985-22-98, 8-929-203-07-65.
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Место поисков. Фото: страница ВК поискового отряда имени Ирины Бухановой.
ИСТОЧНИК KP.RU