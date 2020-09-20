«Сказала, что переночует у подруги». В Пермском крае пропала 18-летняя девушка

Ирина Ханган. Фото предоставлено мамой пропавшей девушки

В Прикамье разыскивают 18-летнюю Ирину Ханган. Девушка не выходит на связь с 13 сентября.

- Мы живем с Суксуне, - рассказывает мама пропавшей девушки Татьяна. - 9 сентября Ирина сказала, что переночует у подруги и вернется на следующий день. Но так и не пришла. Мы начали волноваться. Телефон она не брала, но отвечала в соцсетях. Говорила, что с ней все хорошо, чтобы я не переживала.

Последний раз Ирина выходила на связь 13 сентября.

- Мы с ней переписывались утром. А днем она уже не появлялась в соцсетях, что очень на нее не похоже. Я начала звонить - телефон выключен. Сегодня я написала заявление в полицию. Как выяснилось, у подруги она не ночевала и где все это время была, неизвестно.

Татьяна предполагает, что ее дочь могла уехать в Пермь, где она раньше работала и где у нее есть знакомые.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ирины, просят сообщать по телефонам: 8-908-265-82-09 или 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского, пропавшего в конце июля.

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