В Пермском крае окончены поиски пропавшей 19-летней девушки

Елена не появлялась дома 6 дней.

19-летняя Елена Ощепкова из Краснокамска нашлась. Мама девушки сообщила, что дочь уже дома.

Напомним, на днях женщина написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам. 14 октября ее дочь ушла гулять и не вернулась домой. Девушка не давала о себе знать шесть дней. Телефона с собой у нее не было, друзья и знакомые говорили, что Елены у них нет.

Это не первый раз, когда девушка не приходила домой ночевать, но всегда возращалась через несколько дней.

Помогли найти девушку продавцы магазина, которые узнали Елену, увидели информацию, что ее ищут в социальных сетях. Они позвонили маме Елене и сказали, где ее забрать.

- На вопрос: «Где ты была?», - дочь сказала, что гуляла, - поделилась с «КП» мама девушки.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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