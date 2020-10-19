Елена Ощепкова пропала в Краснокамске 14 октября.

В Краснокамске пропала 19-летняя Елена Ощепкова. Мама не видела ее уже шесть дней. 14 октября девушка вышла из дома гулять и пропала. Телефона с собой у нее не было. Знакомые, у которых она могла находится, говорят что не видели ее.

У Елены есть проблемы со здоровьем, у нее бывают приступы эпилепсии, от которых девушка может потерять сознание.

По словам мамы, были случаи, когда дочь несколько дней не приходила домой, но никогда, чтобы так надолго. Женщина написала заявление в полицию и попросила помощи у волонтеров в поиске дочери.

Была одета: темные штаны и синюю толстовку, красные кроссовки и синюю куртку, черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находится Елена Ощепкова, просьба позвонить ее маме Татьяне Александровне по номеру: 8 982 48 75 492.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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