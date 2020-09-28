Максим С. Фото: поисковоq отряд «Регион59»

- Найден, жив, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59» к посту о пропавшем 32-летнем Максиме С.

Напомним, 32-летний Максим пропал 10 сентября. В этот день он ушел из дома по улице Дубравная в Соликамске и исчез. Все это время его искали волонтеры, обеспокоенные родственники и полицейские.

28 сентября мужчина сам вернулся домой.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

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