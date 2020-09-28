«Ушел раздетый» В Пермском крае пропал мужчина после приступа эпилепсии

Мужчина страдает приступами эпилепсии.

В поселке Яйва пропал 28-летний Владислав Тотьмянин. Мужчина страдает приступами эпилепсии, после которых у него происходят провалы в памяти. Он ушел из пилорамы в районе завода «Керамзит» 24 сентября в трусах и тапочках.

- В этот день у него случился приступ эпилепсии, - рассказывает знакомая пропавшего. - Ночью он вышел из вагончика и пропал. Сотовый Владислава остался в вагончике.

Приметы: блондин, рост 1.70, худого телосложения.

Если вы видели или знаете местонахождение Владислава, просьба позвонить по номеру телефона 89194487493 – Татьяна.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.