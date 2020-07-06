За сутки в Прикамье умерли 7 человек с коронавирусной инфекцией

6 Июль 2020 2020-07-06T10:55:21+03:00

Медики не смогли спасти 7 пациентов с коронавирусом в Пермском крае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала эпидемии зарегистрировано 133 летальных исхода

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Минздрав Пермского края сообщает о 7 случаях смерти за минувшие сутки у пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

- За прошедшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет, - сообщает Минздрав Пермского края. -Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.

Всего в регионе с положительным тестом на COVID-19 умерли 133 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU