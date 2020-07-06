За сутки в Прикамье умерли 7 человек с коронавирусной инфекцией
Минздрав Пермского края сообщает о 7 случаях смерти за минувшие сутки у пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
- За прошедшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет, - сообщает Минздрав Пермского края. -Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.
Всего в регионе с положительным тестом на COVID-19 умерли 133 человека.
Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Октябрьском районе коронавирус выявлен у 247 человек
Глава Прикамья распорядился помочь жителям средствами индивидуальной защиты (подробнее...)
В Пермском крае 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Общее число заболевших перевалило за 4000 (подробнее...)
Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июля 2020: четверть заболевших за сутки старше 65 лет
Ежесуточный прирост больных составил 1.4% (подробнее...)
В Перми медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 11 человек
Под наблюдением специалистов остаются 2321 житель (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»