В Октябрьском районе коронавирус выявлен у 247 человек

6 Июль 2020 2020-07-06T11:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском городском округе медики выявили 247 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в округе более 27 тысяч жителей. Глава региона Дмитрий Махонин на аппаратном совещании Правительства обозначил, что нужно оказать поддержку жителям в борьбе с коронавирусом.

- В ежедневной статистике мы видим, что число заболевших растет, - сообщил Дмитрий Махонин. - Давайте поможем властям дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Сделать это можно либо из средств фонда по борьбе с коронавирусом, либо передать часть масок, которые нам поступили из Москвы. В ближайшее время надо отправить в муниципальное образование 2-3 тысячи масок, чтобы волонтеры могли раздать их жителям.

На первом месте по количеству заболевших COVID-19 по данным на утро, 6 июля, находится город Пермь - 2596 человек, на втором месте Октябрьский городской округ - 247 заболевших, на третьем - Пермский район - 206 человек, в Березниках - 166 человек, в Чусовом - 119 заболевших, 51 в Чайковском.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Пермском крае 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Общее число заболевших перевалило за 4000 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU