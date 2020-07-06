2020-07-06T11:17:00+03:00
Общество

В Октябрьском районе коронавирус выявлен у 247 человек

Глава Прикамья распорядился помочь жителям средствами индивидуальной защиты
Анна Маркова
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С начала эпидемии зарегистрировано 133 летальных исхода.С начала эпидемии зарегистрировано 133 летальных исхода.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Октябрьском городском округе медики выявили 247 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в округе более 27 тысяч жителей. Глава региона Дмитрий Махонин на аппаратном совещании Правительства обозначил, что нужно оказать поддержку жителям в борьбе с коронавирусом.

- В ежедневной статистике мы видим, что число заболевших растет, - сообщил Дмитрий Махонин. - Давайте поможем властям дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Сделать это можно либо из средств фонда по борьбе с коронавирусом, либо передать часть масок, которые нам поступили из Москвы. В ближайшее время надо отправить в муниципальное образование 2-3 тысячи масок, чтобы волонтеры могли раздать их жителям.

На первом месте по количеству заболевших COVID-19 по данным на утро, 6 июля, находится город Пермь - 2596 человек, на втором месте Октябрьский городской округ - 247 заболевших, на третьем - Пермский район - 206 человек, в Березниках - 166 человек, в Чусовом - 119 заболевших, 51 в Чайковском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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