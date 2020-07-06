В Пермском крае 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

6 Июль 2020 2020-07-06T10:45:22+03:00

Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за минувшие сутки у 53 пермяков. Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии.

30 человек проходят лечение в больницах, 23 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 5 июля - 1,0).

Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 38 женщин. Младше 45 лет - 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет, - сообщает Минздрав Пермского края. -Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.

Всего в регионе с положительным тестом на COVID-19 умерли 133 человека.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июля 2020: четверть заболевших за сутки старше 65 лет

Ежесуточный прирост больных составил 1.4% (подробнее...)

В Перми медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 11 человек

Под наблюдением специалистов остаются 2321 житель (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU