2020-07-06T10:45:22+03:00
Общество

В Пермском крае 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Общее число заболевших перевалило за 4000
Анна Маркова
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Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии.Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за минувшие сутки у 53 пермяков. Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии.

30 человек проходят лечение в больницах, 23 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 5 июля - 1,0).

Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 38 женщин. Младше 45 лет - 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет, - сообщает Минздрав Пермского края. -Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.

Всего в регионе с положительным тестом на COVID-19 умерли 133 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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