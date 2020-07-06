В Пермском крае 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за минувшие сутки у 53 пермяков. Общее число заболевших на этот час 4017 человек с начала эпидемии.
30 человек проходят лечение в больницах, 23 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 5 июля - 1,0).
Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 38 женщин. Младше 45 лет - 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.
- За прошедшие сутки также зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет, - сообщает Минздрав Пермского края. -Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.
Всего в регионе с положительным тестом на COVID-19 умерли 133 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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