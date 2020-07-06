В Перми медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 11 человек
В Пермском крае за минувшие сутки медики выписали из больниц еще 11 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 2938.
- Под наблюдением специалистов остаются 2321 житель Пермского края, - сообщает Минздрав региона. - На утро 6 июля общее число выявленных заболевших составляет 3964 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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