В Перми медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 11 человек

6 Июль 2020 2020-07-06T07:22:14+03:00

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В Пермском крае за минувшие сутки медики выписали из больниц еще 11 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 2938.

- Под наблюдением специалистов остаются 2321 житель Пермского края, - сообщает Минздрав региона. - На утро 6 июля общее число выявленных заболевших составляет 3964 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU