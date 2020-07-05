Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июля 2020: четверть заболевших за сутки старше 65 лет

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 53 человека. Такие данные сообщает Роспотребнадзор. Лечение от COVID-19 в стационарах проходят 34 человека, еще 19 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3964.

Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребенка - 1 мальчик и 1 девочка. Младше 45 лет - 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост больных составил 1.4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, - сообщает Роспотребнадзор. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0.

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Также за минувшие сутки выписан один пациент, общее количество выздоровевших пациентов составляет 2927 человек.

За сутки выписан один пациент.

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