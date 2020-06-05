«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:24:37+03:00

Пока в лесу нашли лишь его велосипед со слетевшей цепью

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Вторые сутки продолжаются поиски в тайге в Гайнском районе 10-летнего Кости Лунегова. 3 июня он с двумя друзьями поехал к реке, затем его приятель вернулись домой в поселок Лель, а потерявшийся мальчик поехал на велосипеде в сторону леса. Его велосипед со слетевшей цепью нашли в лесу, участники поисков говорят, что рядом видели следы медведя.

Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" Пермского края ВКонтакте.

Но волонтеры не теряют надежды. О том, как продвигаются поисковые работы, рассказала координатор волонтерского отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова.

- Сейчас дорога каждая минута, - отметила Ксения. - Все участники поисково-спасательной операции надеются на положительный результат и на то, что мальчик будет найден.

По ее словам, сейчас на месте поисково-спасательных работ находится 80 волонтеров из их отряда.

- Все профессионально обученные, подготовленные, неподготовленных мы в лес не пускаем, - рассказала Ксения. - Ребята делятся на группы, прочесывают определенные квадраты. При закрытии квадрата они или передвигаются на другой, либо возвращаются в штаб для получения нового задания. В случае если они что-то обнаружили, то сообщают по рации в штаб, координирует работу руководство ГУ МВД Прикамья и Следственного управления СК России по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU