В Перми по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение

11 Апр 2020 2020-04-11T14:59:25+03:00

Они напрасно уверяли, что здоровы и могут заразиться инфекционной пневмонией [аудио]

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Поездка во Вьетнам дорого обошлась супружеской паре из Перми. По возвращении домой они, естественно, общались со своим сыном, а тот со своими знакомыми.

Предварительный тест показал, что у взрослых в организме, возможно, присутствуют коронавирусы. У их ребенка и несовершеннолетней девушки предварительные анализы также дали положительный результат.

Однако ложиться в больницу молодой человек и девушка отказались.

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Вернулись домой супруги 12 марта. А 2 апреля Мотовилихинский суд вынес решение о принудительной госпитализации их ребенка и девушки. Судебное решение те попытались оспорить в краевой инстанции. Но это им не удалось.

10 апреля в краевой суд подтвердил решение районного суда о их принудительной госпитализации в МСЧ №1.

- Мать несовершеннолетней девушки просила решение районного суда отменить, принимая во внимание то, что симптомы заболевания у их дочери не были выявлены, - рассказали в краевом суде. – Молодой человек также просил учесть отсутствие у него симптомов заболевания. Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены судебного решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU