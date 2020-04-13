2020-04-13T17:40:49+03:00
Общество

Счастье в Перми не за горами, но на карантине: репортаж из изолированного города

На улицах больше патрулей и мойщиков, чем прохожих [фото]
Андрей МАТЛИН
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Пермский арт-объект тоже поместили на карантин.Пермский арт-объект тоже поместили на карантин.Фото: Андрей МАТЛИН

Идея не новая: воспользоваться тем, что город в период вынужденной самоизоляции опустел, и без помех в виде людей и автомашин поснимать самые красивые здания города и городские пейзажи. Но нам хотелось сделать фоторепортаж все-таки о людях. О тех, кто сейчас сидит в самоизоляции за стенами домов, и потому их не видно. О тех, кто все же вынужден выйти на улицу. Чтобы купить немного еды. Подкрасить ограждения к приближающимся майским праздникам. Подмести газоны, помыть остановки.

Вот таким получился наш фоторепортаж с улиц города.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Тихий Компрос стал действительно тихим.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Так и хочется сказать: "Стоп. А почему никто не поможет той, чья молодость прошла?"

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Комсомольский проспект со стороны здания УВД выглядит опустевшим.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Кажется, даже галки и голуби не понимают, почему на скамейках возле дворца культуры никто не сидит и никаких крошек им не бросает.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

"Нам сказали ограду красить - мы красим".

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

В Горьковском парке зацвели подснежники, но любоваться ими некому.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Парк Горького стоит пустой и словно недоумевает: куда все подевались?

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Возле развлекательного центра никто не развлекается.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Путь к арт-объекту, популярному у пермяков и гостей города, перекрыт красно-белыми лентами. Крест накрест. Получается, Счастье на за горами тоже закрыли на карантин.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Не скажешь, что это любимое место прогулок пермяков, площадь у Перми Первой безлюдна.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Возле оперного театра сейчас нет ни меломанов, ни поклонников балета. Только детишки катаются на самокатах.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

На улице Ленина рабочие моют остановки дезинфицирующим шампунем.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Драмтеатр сейчас ставит спектакли только в режиме онлайн - удаленно. И возле него - ни души кроме дворников с метлами. Выглядит мрачновато.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Компрос со стороны Камы. Кто скажет, что здесь было полно машин и прогуливающихся по бульвару? Пока ни тех, ни других не видно.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Когда так еще было: полдень, а на эспланаде нет народа. Не смеются дети, не хохочет молодежь. Вообще никого. Ну, или почти.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

На эспланаде садовники приводят в порядок газоны. Скоро они начнут высаживать здесь цветы и высевать газонную траву.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Интересно, когда дети снова смогут побегать по фонтану. Такое впечатление, - он по ним сильно скучает.

. Фото: Андрей МАТЛИН

.Фото: Андрей МАТЛИН

Никто не спешит полюбоваться на набережную Камы. Честно говоря, это вызывает невеселое настроение.

- Фото: Андрей МАТЛИН

-Фото: Андрей МАТЛИН

Обычно на Соборной площади бывает много народа, но не сейчас.

Площадь перед железнодорожным вокзалом также обезлюдела. Фото: Андрей МАТЛИН

Площадь перед железнодорожным вокзалом также обезлюдела.Фото: Андрей МАТЛИН

Счастье в Перми на за горами, но на карантине: репортаж из изолированного города

ИСТОЧНИК KP.RU

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