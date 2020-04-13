Счастье в Перми не за горами, но на карантине: репортаж из изолированного города

13 Апр 2020 2020-04-13T17:40:49+03:00

На улицах больше патрулей и мойщиков, чем прохожих [фото]

Идея не новая: воспользоваться тем, что город в период вынужденной самоизоляции опустел, и без помех в виде людей и автомашин поснимать самые красивые здания города и городские пейзажи. Но нам хотелось сделать фоторепортаж все-таки о людях. О тех, кто сейчас сидит в самоизоляции за стенами домов, и потому их не видно. О тех, кто все же вынужден выйти на улицу. Чтобы купить немного еды. Подкрасить ограждения к приближающимся майским праздникам. Подмести газоны, помыть остановки. Вот таким получился наш фоторепортаж с улиц города.

Тихий Компрос стал действительно тихим.

Так и хочется сказать: "Стоп. А почему никто не поможет той, чья молодость прошла?"

Комсомольский проспект со стороны здания УВД выглядит опустевшим.

Кажется, даже галки и голуби не понимают, почему на скамейках возле дворца культуры никто не сидит и никаких крошек им не бросает.

"Нам сказали ограду красить - мы красим".

В Горьковском парке зацвели подснежники, но любоваться ими некому.

Парк Горького стоит пустой и словно недоумевает: куда все подевались?

Возле развлекательного центра никто не развлекается.

Путь к арт-объекту, популярному у пермяков и гостей города, перекрыт красно-белыми лентами. Крест накрест. Получается, Счастье на за горами тоже закрыли на карантин.

Не скажешь, что это любимое место прогулок пермяков, площадь у Перми Первой безлюдна.

Возле оперного театра сейчас нет ни меломанов, ни поклонников балета. Только детишки катаются на самокатах.

На улице Ленина рабочие моют остановки дезинфицирующим шампунем.

Драмтеатр сейчас ставит спектакли только в режиме онлайн - удаленно. И возле него - ни души кроме дворников с метлами. Выглядит мрачновато.

Компрос со стороны Камы. Кто скажет, что здесь было полно машин и прогуливающихся по бульвару? Пока ни тех, ни других не видно.

Когда так еще было: полдень, а на эспланаде нет народа. Не смеются дети, не хохочет молодежь. Вообще никого. Ну, или почти.

На эспланаде садовники приводят в порядок газоны. Скоро они начнут высаживать здесь цветы и высевать газонную траву.

Интересно, когда дети снова смогут побегать по фонтану. Такое впечатление, - он по ним сильно скучает.

Никто не спешит полюбоваться на набережную Камы. Честно говоря, это вызывает невеселое настроение.

Обычно на Соборной площади бывает много народа, но не сейчас.

Площадь перед железнодорожным вокзалом также обезлюдела.Фото: Андрей МАТЛИН

Счастье в Перми на за горами, но на карантине: репортаж из изолированного города

ИСТОЧНИК KP.RU