2020-04-10T19:31:31+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года: плюс 4, итого 45

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года на эту минуту [аудио] (обновляется)
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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Роспотребнадзор России опубликовал обновленные результаты исследований на коронавирусную инфекцию.

За предыдущие сутки подтвердились тесты на COVID-19 еще у 4 жителей Пермского края, торе из них - медицинские работники. Все они контактировали с теми, у которых тест на инфекцию подтвердился раньше.

- Все эти лица - «контактные», - сообщили в краевом Минздраве. - Из них трое – медики. Это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5 и МСЧ № 133. Они были давно изолированы. Круг тех, кто с ними контактировал, определен. У всех взяты тесты.

9 апреля диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 9 жителей Пермского края. Из них семеро женщины, двое - мужчины. Все также контактировали с заболевшими. В числе этих девяти человек - три сотрудника краевой инфекционной больницы.

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В то же время 9 апреля были выписаны двое пациентов: 29-летняя женщина, прилетевшая из Норвегии, и 19-летний юноша, побывавший в Англии.

А 10 апреля в краевом Минздраве сообщили, что из краевой инфекционной больницы выписали сразу 9 человек. И число выписанных за все время увеличилось до 15 человек.

Таким образом, в Пермском крае за все время выявлено 45 носителей новой коронавирусной инфекции, 15 из них - выздоровели, 3 - скончались, 27 находятся на лечении. Один пациент изолирован на дому, его ежедневно наблюдают врачи. Дома на карантине находятся еще 2207 жителей Прикамья. Среди них - 8 человек с подозрением на COVID-19.

Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 59 человек. Из них 30 - с подтвержденным коронавирусом и 29 с признаками ОРВИ, у последних взяты тесты на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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