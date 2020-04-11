«У нас начались ссоры в семье, и мне захотелось покоя». В Перми спасатели сняли с перил моста 17-летнюю девушку

11 Апр 2020 2020-04-11T08:38:59+03:00

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Редкие в это время прохожие с удивлением заметили на перилах моста на улице Свиязева молодую девушку. Было непонятно, в каком она состоянии, и очевидцы срочно позвонили по тревожному телефону.

Прибывшие спасатели осторожно подошли к сидящей на перилах девушке.

- Она сидела на мосту на улице Свиязева на выезде на улицу Васильева, - рассказали они. - Мы с ней побеседовали. Она сказала, что ей 17 лет, и у что у них в семье в последнее время домашние начали ссориться. По ее словам, она вышла погулять, потому что ей захотелось покоя. А потом она просто решила полюбоваться ландшафтом.

Спасателям удалось уговорить девушку слезть с перил моста и пойти домой соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU