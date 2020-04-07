Из-за режима самоизоляции в Пермском крае дефицит донорской крови
Если раньше приходило от 80-100 человек в день, то сегодня – 30-40
Сейчас кровь сдают 30-40 человек в день.Фото: Служба Крови
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Пермская служба крови бьет тревогу. Из-за режима полной самоизоляции в Пермском крае образовался дефицит донорской крови. Люди стали реже приходить сдавать кровь. Так, до введения режима самоизоляции в день приходило от 80 до 100 человек. Сейчас кровь сдают 30-40 человек в день.
- Потребность в донорской крови никуда не исчезла, есть тяжелобольные люди, которым помощь нужна ежедневно, есть экстренные случаи. Наиболее востребованной группой крови в регионе является II обоих резус-факторов, - сообщают в службе крови.
ИСТОЧНИК KP.RU