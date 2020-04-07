2020-04-07T13:08:52+03:00
Общество

Из-за режима самоизоляции в Пермском крае дефицит донорской крови

Если раньше приходило от 80-100 человек в день, то сегодня – 30-40
Лилия Абибулаева
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Сейчас кровь сдают 30-40 человек в день.Фото: Служба КровиСейчас кровь сдают 30-40 человек в день.Фото: Служба Крови
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Пермская служба крови бьет тревогу. Из-за режима полной самоизоляции в Пермском крае образовался дефицит донорской крови. Люди стали реже приходить сдавать кровь. Так, до введения режима самоизоляции в день приходило от 80 до 100 человек. Сейчас кровь сдают 30-40 человек в день.

- Потребность в донорской крови никуда не исчезла, есть тяжелобольные люди, которым помощь нужна ежедневно, есть экстренные случаи. Наиболее востребованной группой крови в регионе является II обоих резус-факторов, - сообщают в службе крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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