В Пермском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T10:53:41+03:00

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В Прикамье прибавилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. До этого момента в крае был официально подтвержден 21 случай заболевания. Согласно последним данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки стало известно еще об 11 заболевших коронавирусом.

Из них 2 человека - вернулись с Сейшельских островов, остальные 9 - контактные, в том числе один врач краевой инфекционной больницы

Они госпитализированы и изолированы. Врачи устанавливают круг лиц, с которыми общались заразившиеся.

4695 человек находятся на домашней самоизоляции. Это люди, которые общались с больными коронавирусом и те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. У всех взяты анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU