Режим самоизоляции в Перми: Как скрасить жизнь пожилым родственникам

7 Апр 2020 2020-04-07T09:54:40+03:00

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В условиях режима всеобщей самоизоляции самыми уязвимыми к вынужденному одиночеству становятся наши пожилые родственники. Меры, введенные властями, направлены на защиту их жизни и здоровья. И тем не менее, для многих из них заточение в четырех стенах может быть мучительным, ведь не все люди старшего возраста еще освоили современные сервисы и гаджеты, не каждый может безбоязненно покидать свое жилье для того, чтобы обеспечить себя продуктами и лекарствами.

Согласно п. 8 указа губернатора Пермского края №30 от 04.04.2020 режим самоизоляции смягчается для лиц, которые ухаживают за больными людьми, лицами старше 65 лет и теми, кто по состоянию здоровья не способен обслуживать себя самостоятельно. Поэтому, если ваши родственники относятся к одной из этих категорий, вы можете лично помочь им в осуществлении простых, но очень важных вещей. Вот 5 простых решений, которыми вы можете помочь вашим родственникам прямо сегодня:

1.Обеспечьте их всем необходимым.

Вы можете обеспечить их всем необходимым. Попросите их составить список продуктов, бытовых товаров, лекарств, предметов первой необходимости. После этого вы можете бесконтактно передать им, доставив до двери и забрав там скопившийся мусор. Пакеты с продуктами ваши пожилые родственники могут обработать антисептическими веществами, которые вы также приобретете для них. Если у вас нет возможность организовать уход и помощь лично, подскажите родственникам контакты волонтерских организаций:

8 (800) 100 83 05, 129 (Скорая социальная помощь для жителей Прикамья старше 65 лет)

8 (800) 200 34 11 (Помощь старшему поколению и пациентам с хроническими заболеваниями)

Если же вас вдохновила поддержка своим близким, помогите и другим пожилым людям, станьте одним из волонтеров. Подробную информацию можно найти на сайте мывместе.рф

2. Организуйте выгул домашных животных.

Чтобы минимизировать выход на улицу, помогите с выгулом питомцев. Помните, гулять с питомцами можно на расстоянии не дальше, чем 100 метров от дома. И не забудьте обеспечить питомца всем необходимым: приобретите корм, лекарства. Если вы живете далеко от родителей, договоритесь с соседями или другими родственниками - сейчас тот самый момент, когда просить о помощи можно и нужно.

3. Организуйте удаленную систему оплаты коммунальных услуг.

Как правило, пожилые люди привыкли оплачивать услуги ЖКХ офлайн – наличными или по карте в отделениях банков или почты России. Сейчас такие решения неприемлемы, но это возможность не только помочь вашим пожилым родственникам с оплатой единоразово, но и научить их пользоваться удобными онлайн-сервисами. В будущем это позволит избежать стояния в очередях и шансов подхватить сезонную инфекцию в людных местах.

Например, при оплате тепла можно воспользоваться личными кабинетами сайтов ваших расчетно-кассовых центров: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус». Узнать адрес сайта и номер телефона РКЦ можно из любой прежней квитанции. Завести личный кабинет просто и в дальнейшем в нем можно узнавать размер платежа и вносить его удаленно. Здесь же можно передать показания приборов учета. Кстати, все инструкции о способах передачи показаний и методах оплаты услуг можно найти на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» — https://perm.esplus.ru/clients/kak-peredat.

Даже если вы по каким-то причинам не желаете заводить личный кабинет, но как добросовестный плательщик не планируете копить задолженность за тепло и горячую воду, вы можете узнать размер платежа ваших пожилых родственников по номеру телефона вашей РКЦ из любой прежней квитанции и провести платеж с помощью онлайн-банка на вашем телефоне.

4. Организуйте пожилым людям интересный досуг.

В период всеобщей самоизоляции множество онлайн-медиасервисов предоставляют своим пользователям временный бесплатный доступ, а учреждения культуры открывают свои медиабиблиотеки с уникальными шедеврами и организуют бесплатные онлайн-экскурсии. Зарегистрируйте родственников на сайтах любимых театров, научите посещать виртуальные выставки. Только в нашем регионе можно познакомиться со множеством новинок искусства. Расписание можно узнать на сайте http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/

5. Не забывайте о простом общении.

Даже если у вас не получается организовать активную поддержку, не забывайте общаться с вашими близкими. По возможности объясните, как пользоваться мессенджерами на телефоне или компьютере с возможностью видеосвязи. Если такой возможности нет, звоните по телефону. Утром узнавайте о самочувствии, запасах еды и интересуйтесь планами на день. Вечером поддержите, внушите чувство защищенности, скажите им, что вы рядом и все будет хорошо.

И тогда мы выйдем вместе с родными здоровыми и готовыми наслаждаться стремительно наступающим летом! Давайте наберемся терпения и позаботимся о самых близких людях вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU