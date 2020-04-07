В Прикамье прекратили дело об убийстве двоих детей собственной матерью
В Пермском крае следователи прекратили дело об убийстве двух детей собственной матерью. Напомним, страшная трагедия произошла утром 23 января. По данным следствия, 32-летняя жительница Кудымкара убила годовалого малыша и 5-летнего ребенка, а затем попыталась покончить с собой. У пары осталось еще двое детей- 2 и 8 лет – сейчас они находятся с отцом.
Женщину отправили в больницу, но через три для она скончалась. В следственном отделе в Кудымкарском районе прекратили дело. По итогам посмертной экспертизы женщину признали невменяемой.
- Женщина совершила преступление в невменяемом состоянии, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермского района. – Уголовное дело прекращено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU