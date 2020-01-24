«Я убила наших детей, приезжай». После расправы над пятилетним сыном и годовалой дочкой многодетная мама пыталась покончить с собой

- Знаете, никогда бы не подумала, что такое в их семье может произойти, - говорит жительница села Егва. - Алла (имена родителей и детей изменены по требованию законодательства, - Ред.) - прекрасная мать, над своими детьми просто тряслась.

23 января в Пермском крае произошла трагедия - 32-летняя многодетная мать Алла Г. задушила своего 5-летнего сына Диму и годовалую дочь Машу, после чего попыталась покончить с собой. В это время еще двое детей - 8-летняя Настя и 2-летняя Ксюша спали в соседней комнате. После случившегося Алла сама позвонила мужу, сообщила обо всем, попросила приехать домой, а затем совершила попытку суицида. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В трагедии разбираются следователи: что толкнуло на это страшное преступление примерную жену и заботливую мать? Мы тоже решили разобраться и съездили в Коми-округ, чтобы поговорить с друзьями и соседями семьи.

«Ударилась в религию после смерти сына»

Село Егва довольно большое. Там есть небольшая больница, детский сад, школа, храм, магазины. Многие дома старые, но в хорошем состоянии, покрашенные и чистые. На улицах много мужчин, которые чистят лопатами тротуары от снега. Отовсюду звучит лай собак. Первая же девушка, которая нам встретилась, оказалась знакомой Аллы.

Улица, где жила семья. Соседи отзываются о них только с теплом.Фото: Елена КОНОВА

- Мы с ней давно не общались, но наши общие знакомые говорили: «Если мы где-то случайно с ней и встречаемся, то только в храме или соборе», - рассказывает она. - Алла - очень набожный человек.

О набожности Аллы нам рассказывают и другие знакомые женщины. Но обо всем по порядку.

Училась Алла в местной школе, там же, где и ее нынешний супруг Максим.

Школа - двухэтажное серое здание из кирпича. У входа толпятся дети и гладят маленькую черную собаку, живущую на территории.

- Они оба хорошо учились, активными ребятами были, - говорят педагоги. - Алла всегда хотела с детьми работать, поэтому после школы сразу поступила в педагогическое училище в Кудымкаре.

Там она тоже проявляла себя как активная и боевая девушка.

- Если какое-то мероприятие проходит, Алла тут как тут, - говорит ее однокурсница. - Она проявляла энтузиазм во всем. Училась она тоже хорошо. В последние годы учебы мы стали ходить на дискотеки, там она и встретила будущего мужа. Они были знакомы и раньше, но именно тогда влюбились друг в друга.

После училища Алла устроилась на работу в детский сад в родное село Егва. Это небольшое двухэтажное здание, внутри - очень светло и чисто. Заведующая детским садиком очень тепло отзывается о ней.

Детский садик, где работала Алла.Фото: Елена КОНОВА

- Она у нас воспитателем работала, а как-то даже меня замещала несколько месяцев. Хорошая девушка, ничего плохого сказать не могу про нее.

Свадьбу Максима и Аллы отмечали в 2008 году. Она была, как у всех, шумная и красивая. За невесту устроили выкуп, провели конкурсы, а после регистрации все вместе поехали на праздничный банкет.

- Вскоре них родился сын, но, к сожалению, он скончался, - говорит Наталья, подруга Аллы. - Они, конечно, очень переживали.

По словам бывшей однокурсницы, после трагедии девушка даже говорила: «Буду рожать столько, сколько Бог даст». Она и правда стала набожной, часто ходила в церкви и храмы.

«Дети были развиты не по возрасту»

В 2011 году Максим и Алла решили обзавестись своим жильем и переехали в Кудымкар, в частный дом - готовились к появлению детей.

Дом, где жила семья.Фото: Елена КОНОВА

- В 2012 году у них родилась дочь Настя, через несколько лет - Даня, два года назад - Ксюша, год назад - Маша, - говорит подруга Аллы. - Дети все очень умные, способные, развиты не по годам. Ведь Алла и в педагогическом училась, и детей всегда любила, поэтому знала, как заниматься с ними. Вот некоторые дети мультики смотрят целыми днями, а ее - живут по режиму, пару серий посмотрят и все.

По словам девушки, последний раз они с Аллой созванивались в начале января. Она ни на что ни жаловалась, говорила, что с детьми и с ней все в порядке.

- Она, конечно, уставала - муж работает, она все дома и с детьми, - говорит подруга. - Но, сколько бы я ни спрашивала, Алла всегда говорила: «У меня все нормально, все хорошо». Я ведь знаю, что Максим хороший муж и отец, все равно он всегда старался помогать как мог. Но я никогда бы не подумала, что такое может случиться...

- На страничке Аллы и Максима в соцсетях только его фотографии. Почему?

- У Аллы самый обычный телефон был, она не сидела в интернете, не фотографировала детей или себя, - говорит женщина. - А со страницы Максим сидел. Он на самом деле отличный муж и отец, в случившемся его вины нет.

«Они были идеальной семьей»

Мы решили поговорить и с соседями семьи. Дом, который они купили, находится ближе к окраине Кудымкара. Здание одноэтажное, покрашенное яркой желтой краской. На окне - гирлянда в виде елочки и снежинки.

Родное село Максима и Аллы Егва. Этот храм она часто посещала.Фото: Елена КОНОВА

Соседка Ольга Карловна говорит о семье только хорошее.

- Когда они переехали, сразу пришли познакомиться, - говорит она. - Вежливые, дружелюбные, они понравились всем соседям. И детишки у них такие красивые. Я вот могу на внучку прикрикнуть или немного шлепнуть, если она не слушается. А Алла всегда им объясняла, что плохого они сделали и почему это делать нельзя. Ни разу не слышала, чтобы она на повышенных тонах разговаривала. Максим тоже человек хороший. Несколько лет назад помогал мне ремонт делать. Я своим помощникам после работы немного выпить предложила, а он - отказался. Говорит, я не пью совсем, спасибо.

По словам Ольги Карловны, к семье периодически приезжали родственники, а вот друзей она не видела. Разве что иногда в гости к Алле приходила приятельница с дочкой.

- Около 9 утра 23 января ко мне постучался полицейский, - вспоминает Ольга Карловна. - Когда он сообщил, что произошло, я сначала не поверила. Да я до сих пор от шока отхожу. Семья ну очень положительная, даже, я бы сказала, идеальная.

В это же время к дому Аллы и Максима подходит группа людей. Одна женщина очень громко плачет, а один из мужчин кричит подошедшим журналистам: «Уходите отсюда, не лезьте!». После чего они скрываются в доме.

- Это брат пришел, сам Максим и другие родственники, - говорит Ольга Карловна. - Максим сразу после трагедии уезжал куда-то, вот только приехал. Наверно, ночевал у родственников. Бедный парень.

«Жаловалась на бессонницу и депрессию»

Что же стало причиной трагедии? Подруга Аллы считает, что ЧП могло произойти из-за усталости, которую испытывала многодетная мать.

- Младшие дети ведь совсем маленькие были. Представляете, что происходит, если все четверо заболеют, например, и весь день дома лежат? Конечно, мама сильно уставала. Но все равно не видно было, что Алла не справляется или ей плохо.

А прихожанка храма, куда часто наведывалась Алла, говорит, что женщина жаловалась на бессонницу и депрессию.

- Вы растили четверых детей? Это тяжело. А еще, мне кажется, ей не хватало общения. Она звала меня в гости, но я не успевала - дела. Мы с лета так ни разу и не увиделись, но знакомые говорили, что ей тяжело. Хотя муж у нее очень заботливый - всегда привозил их с детками на службу, потом забирал, помогал как мог.

Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что незадолго до трагедии Алла обращалась за психологической помощью - все-таки, четверо детей, которых она чрезмерно опекала. Отсюда и усталость, и перенапряжение.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Провести судебно-медицинскую экспертизу пока невозможно - ведь Алла до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице после попытки суицида.

Похороны детей состоятся в субботу, 25 января.

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