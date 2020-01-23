2020-01-23T11:13:39+03:00
Происшествия

В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двоих детей

Одному из них было пять лет, а второму - годик
Елена КОНОВА
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В живых остались двое детейВ живых остались двое детейФото: Василий Вахрин
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23 января в Пермском крае произошла ужасная трагедия - многодетная мать убила двоих детей. Как сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю, утром 32-летняя жительница Кудымкара убила годовалого малыша и 5-летнего ребенка, а затем попыталась покончить с собой. Ее спасли и увезли в больницу.

- А двое других детей, одному из которых 8 лет, а второму - 2 годика, находятся с отцом, - добавили в пресс-службе. - Он приехал с работы домой, как только узнал про случившееся.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". Обстоятельства трагедии выясняются. В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

- Семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла, в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях не числилась, - сообщили в пресс-службе Минсоцразвития края. - Все необходимые государственные меры социальной помощи и поддержки получала.

В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что на место ЧП выехала комиссия, возглавляемая заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым. Сотрудники ведомства проверят, кто и как контролировал многодетную семью, где произошло ЧП, и что могло послужить причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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