В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двоих детей

23 января в Пермском крае произошла ужасная трагедия - многодетная мать убила двоих детей. Как сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю, утром 32-летняя жительница Кудымкара убила годовалого малыша и 5-летнего ребенка, а затем попыталась покончить с собой. Ее спасли и увезли в больницу.

- А двое других детей, одному из которых 8 лет, а второму - 2 годика, находятся с отцом, - добавили в пресс-службе. - Он приехал с работы домой, как только узнал про случившееся.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". Обстоятельства трагедии выясняются. В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

- Семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла, в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях не числилась, - сообщили в пресс-службе Минсоцразвития края. - Все необходимые государственные меры социальной помощи и поддержки получала.

В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что на место ЧП выехала комиссия, возглавляемая заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым. Сотрудники ведомства проверят, кто и как контролировал многодетную семью, где произошло ЧП, и что могло послужить причиной трагедии.