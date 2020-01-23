2020-01-23T11:22:31+03:00
Происшествия

"После пыталась покончить с собой". Подробности ЧП в Прикамье, где мать убила двоих детей

Следователи возбудили уголовное дело
Елена КОНОВА
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Все обстоятельства ЧП выясняются.Все обстоятельства ЧП выясняются.Фото: Василий Вахрин
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В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю рассказали подробности трагедии, где многодетная мать убила двоих детей. Напомним, ЧП произошло утром 23 января. По данным следствия, 32-летняя жительница Кудымкара убила годовалого малыша и 5-летнего ребенка, а затем попыталась покончить с собой.

- Ее увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Двое других детей - 2 и 8 лет - сейчас находятся с отцом. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних".

В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Между тем, в Минсоцразвития края рассказали, что семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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