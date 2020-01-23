"Буду рожать столько, сколько Бог даст". Что известно о семье из Прикамья, где мать убила двоих детей

- Я поверить не могу, просто в шоке, - говорят знакомые семьи Г. из Кудымкара.

По данным следствия, утром 23 января 32-летняя многодетная мать Анна Г. убила двоих детей. Одному был годик, второму - пять лет. После этого она попыталась покончить с собой. Женщину спасли, она находится в больнице. Еще двое детей - 8-летний и 2-летний - находятся сейчас с отцом. Во время ЧП он был на работе, но приехал домой сразу, как узнал о трагедии. Мы поговорили со знакомыми семьи, которые рассказали о супругах.

"Буду рожать столько, сколько Бог даст"

В социальных сетях у Анны и Михаила одна страница на двоих. Фотографий женщины там нет, только Михаила. Он, судя по всему, занимается спортом - на страничке много снимков с велосипедом, из походов и с забегов.

- Анна - педагог по образованию, - говорит ее знакомая. - Но, насколько я знаю, она в школе никогда не работала.

После учебы Анна вышла замуж за Михаила. Супруги, со слов знакомых, жили дружно.

- Еще давно у них в семье произошла трагедия, и тогда Анна решила: "Буду рожать столько, сколько Бог даст", - говорит знакомая. - Она была верующей, ходила в "Новый завет". И вот, год назад, у них родился четвертый малыш. Не знаю, что было толчком к трагедии...

Что произошло сегодня утром, еще предстоит выяснить. Семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла.

На месте трагедии работают следователи и сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двоих детей. Одному из них было пять лет, а второму - годик (подробнее)