В Прикамье на домашней изоляции находятся 4695 человек
В Пермском крае действует режим полной самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На данный момент в Прикамье 21 подтвержденный случай заболевания. Из них - 14 пациентов проходят лечение, 5 человека выздоровело, 2 летальных исхода.
За последние сутки новых случаев заражения не выявлено.
Также под присмотром врачей в медучреждениях находятся 52 человека. Из них - 14 человек с коронавирусом, а 38 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий.
Еще 4695 человек находятся на домашней самоизоляции. Это люди, которые общались с больными коронавирусом и те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. У всех взяты анализы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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