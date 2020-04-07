2020-04-07T08:23:55+03:00
Общество

В Прикамье на домашней изоляции находятся 4695 человек

У всех взяты анализы на коронавирус
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
За последние сутки новых случаев заражения не выявлено.За последние сутки новых случаев заражения не выявлено.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае действует режим полной самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На данный момент в Прикамье 21 подтвержденный случай заболевания. Из них - 14 пациентов проходят лечение, 5 человека выздоровело, 2 летальных исхода.

За последние сутки новых случаев заражения не выявлено.

Также под присмотром врачей в медучреждениях находятся 52 человека. Из них - 14 человек с коронавирусом, а 38 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий.

Еще 4695 человек находятся на домашней самоизоляции. Это люди, которые общались с больными коронавирусом и те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. У всех взяты анализы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно

Если дома нет технической возможности, то задания дети будут получать по телефону (Подробнее...)

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Работы пермских школьников будут выставлены в Третьяковской галерее
В Пермском крае перенесли весенний призыв
В Пермском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Генштаб рассказал, что будет с военным призывом в России
В Перми женщину оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе
Режим самоизоляции в Перми: Как скрасить жизнь пожилым родственникам
Надежду Бабкину отправили в больницу с подозрением на коронавирус
В Прикамье прекратили дело об убийстве двоих детей собственной матерью
В Прикамье на домашней изоляции находятся 4695 человек
В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
«Машину смяло от удара». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП
Жители Пермского края смогут заплатить за вывоз мусора в течение года
В Перми жилые дома, школы и леса обработают от грызунов
Краевая прокуратура проверит сообщение об увольнении сотрудников салона оптики
Крупнейшие УК и ТСЖ-должники за тепло вошли в антирейтинг судебных приставов
Отец 15 минут пытался вернуть к жизни двухлетнего сына, подавившегося курагой
Мошенники в Пермском крае: кого надо опасаться в период самоизоляции
Коронавирус в Перми: что будет с путевками в детские лагеря
Режим самоизоляции в Перми: Почему не рекомендуют посещать гипермаркеты
В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса
«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры