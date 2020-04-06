В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса
В прямом эфире сайта "Комсомольской правды" прошел брифинг министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.
Министры ответили на некоторые вопросы наших читателей.
В частности, Оксана Мелехова сообщила, что 6 апреля из больницы были выписаны два человека, вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, количество выписанных составило 5 человек. Напомним, два человека умерли. В карантине остаются 44 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU