В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T16:00:31+03:00

Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова во время брифинга

Изменить размер текста: A A

В прямом эфире сайта "Комсомольской правды" прошел брифинг министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Министры ответили на некоторые вопросы наших читателей.

В частности, Оксана Мелехова сообщила, что 6 апреля из больницы были выписаны два человека, вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, количество выписанных составило 5 человек. Напомним, два человека умерли. В карантине остаются 44 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно

Если дома нет технической возможности, то задания дети будут получать по телефону (Подробнее...)

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU