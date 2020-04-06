2020-04-06T16:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса

Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова во время брифинга
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В прямом эфире сайта "Комсомольской правды" прошел брифинг министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Министры ответили на некоторые вопросы наших читателей.

В частности, Оксана Мелехова сообщила, что 6 апреля из больницы были выписаны два человека, вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, количество выписанных составило 5 человек. Напомним, два человека умерли. В карантине остаются 44 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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