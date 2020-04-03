2020-04-03T10:03:00+03:00
Общество

В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях

Всего их теперь три
Андрей МАТЛИН
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Предварительные тесты на коронавирус в Пермском крае теперь будут делать в трех лабораториях. Исследования на коронавирусную инфекцию начали делать в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также в лаборатории краевой инфекционной больницы. В них уже исследовали 244 теста.

До этого такие исследования делали только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Всего в регионе провели 5269 исследований на коронавирусную инфекцию.

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что лабораториях центра АнтиСПИД и инфекционной больницы будут исследовать, в том числе, тесты от здоровых жителей Пермского края, которые вернулись из-за границы. Такие анализы сдаются только по назначению врача.

- С тестами прибывших из-за границы, которые имеют симптомы ОРВИ, будет работает только Центр гигиены и эпидемиологии, - отметила Оксана Мелехова. – Хочу напомнить: те, кто находятся на домашнем карантине дома, должны взаимодействовать с медицинскими учреждениями по телефону, забор анализов будет осуществляться к десятому дню, когда можно более точно диагностировать коронавирус.

Сейчас власти Прикамья прорабатывают поставку партии лицензированных тест-систем, которых будет достаточно для проведения исследований лицам, которые отдаленно контактировали с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях