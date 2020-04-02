В Перми скончался еще один зараженный коронавирусом пациент
Стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Сегодня эта информация появилась на сайте Правительства Прикамья.
Так, в Пермском крае на 2 апреля зафиксировано 14 подтвержденных случаев коронавируса и 2 летальных исхода.
Данные о втором погибшем уточняются.
3511 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, они находятся под медицинским наблюдением. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Всеобщий режим самоизоляции в Перми 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
В Пермском крае введен режим самоизоляции (подробнее…)
«Детям занятие, родителям передышка». В условиях коронавируса актер из Прикамья начал по телефону бесплатно рассказывать сказки
«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (подробнее…)
Можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Перми и Пермском крае
Разъяснение дал заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»