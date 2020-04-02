В Перми скончался еще один зараженный коронавирусом пациент

2 Апр 2020 2020-04-02T08:54:29+03:00

Всего в Пермском крае зафиксировано 14 случаев заражения

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Стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Сегодня эта информация появилась на сайте Правительства Прикамья.

Так, в Пермском крае на 2 апреля зафиксировано 14 подтвержденных случаев коронавируса и 2 летальных исхода.

Данные о втором погибшем уточняются.

3511 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, они находятся под медицинским наблюдением. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU