2020-04-01T20:46:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 2 апреля 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 2 апреля 2020 года: один человек умер, один - вылечился, с сегодняшнего дня в Перми введен режим полной самоизоляции
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Тесты на коронавирус пермяков отправляют в Москву.Тесты на коронавирус пермяков отправляют в Москву.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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1 апреля из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет. Через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они – отрицательные.

Таким образом с начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 13 случаев заболевания. Один человек выздоровел и один умер. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.

С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.

- Сейчас не время для бравады, для пренебрежения мерами безопасности, – объяснил глава Пермского края - Дмитрий Махонин. – За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность. Эти запреты не навсегда. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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