В связи со взрывом газа в Перми возбуждено уголовное дело
По факту взрыва газа в Перми следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".
- По данным следствия, днем 20 марта в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома произошел хлопок в результате чего один житель дома погиб, трое пострадало, - сообщили в следственном комитете. -. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, тяжесть причинения вреда здоровью устанавливается.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Они изъяли видеозаписей камер наружного наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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