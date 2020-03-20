В Перми в жилом доме взорвался газ: погибла женщина
Днем в пятницу, 20 марта, в 12.35 в Перми произошел взрыв газа в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. Квартира на третьем этаже, где случилось ЧП, сильно повреждена. В доме выбиты окна. Но других разрушений нет. Перегородки в квартире полностью разрушены, но несущие стены не пострадали.
В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.
На место выехали все оперативные службы: пожарные, спасатели, скорая.
- В машину скорой помощи посадили одну из пострадавших. В руках у нее лишь сумочка, - передает наш корреспондент с места событий.
Одна женщина и двое мужчин госпитализированы, уточнили сотрудники МЧС. Одна женщина, хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла.
Первый этаж у здания - технический. Взрыв произошел на четвертом этаже дома, или на третьем жилом этаже.
На место ЧП прибыл глава города Дмитрий Самойлов.
К дому на Чернышевского приехало уже семь пожарных машин. Тем временем огонь перекинулся на вторую квартиру.
Спустя полчаса пожар был локализован.
- Распространение огня на данную минуту окончено, сильнее пожар не станет, - сообщили пожарные. - Огонь распространился на площади в 70 квадратных метров.
Как рассказали врачи "скорой помощи", госпитализировали четырех человек.
- Одной пожилой жительнице дома стало плохо, родные от госпитализации отказались и повели ее в больницу сами, - сообщили медики.
- Я живу над той квартирой, где произошел взрыв, - рассказал нам один из жильцов дома, 67-летний Владимир. - Жена как раз ушла в магазин. Что произошло - я не понял. Только вдруг стекла полетели. Я аж подпрыгнул. Двери все вынесло. Очнулся, когда меня двое пожарных из квартиры выносили.
.Фото: Андрей МАТЛИН
- На месте работает наша следственно-оперативная группа, - сообщили "Комсомолке" в краевой полиции. - Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщил глава администрации Свердловского района Андрей Усов, жителей дома пока могут разместить в школе 33. В пятиэтажке отключили тепло и свет.
- Пока многие еще на работе, вечером проведем собрание с жителями дома, затем тех, кому потребуется, разместим в резервном фонде на улице Народовольческой, - сказал Андрей Усов. - Сейчас специалисты осматривают конструкции дома в этом и соседнем подъезде.
Заместитель начальника Главного управления МЧС Денис Поздеев сообщил, что погибла женщина. По его словам, предположительно, вместе с ней в трехкомнатной квартире находился и мужчина.
- Всего из огня мы спасли пять человек, - сказал он. - Трое из них получили ожоги и травмы и были госпитализированы. Перегородки в квартире полностью разрушены. Сейчас в доме работают эксперты, о причинах хлопка будет сделан вывод на основании экспертизы.
Взрыв газа в Перми.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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