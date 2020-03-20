В Перми в жилом доме взорвался газ: погибла женщина

Днем в пятницу, 20 марта, в 12.35 в Перми произошел взрыв газа в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. Квартира на третьем этаже, где случилось ЧП, сильно повреждена. В доме выбиты окна. Но других разрушений нет. Перегородки в квартире полностью разрушены, но несущие стены не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767642" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

На место выехали все оперативные службы: пожарные, спасатели, скорая.

- В машину скорой помощи посадили одну из пострадавших. В руках у нее лишь сумочка, - передает наш корреспондент с места событий.

Одна женщина и двое мужчин госпитализированы, уточнили сотрудники МЧС. Одна женщина, хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла.

Первый этаж у здания - технический. Взрыв произошел на четвертом этаже дома, или на третьем жилом этаже.

На место ЧП прибыл глава города Дмитрий Самойлов.

К дому на Чернышевского приехало уже семь пожарных машин. Тем временем огонь перекинулся на вторую квартиру.

Спустя полчаса пожар был локализован.

- Распространение огня на данную минуту окончено, сильнее пожар не станет, - сообщили пожарные. - Огонь распространился на площади в 70 квадратных метров.

Как рассказали врачи "скорой помощи", госпитализировали четырех человек.

- Одной пожилой жительнице дома стало плохо, родные от госпитализации отказались и повели ее в больницу сами, - сообщили медики.

- Я живу над той квартирой, где произошел взрыв, - рассказал нам один из жильцов дома, 67-летний Владимир. - Жена как раз ушла в магазин. Что произошло - я не понял. Только вдруг стекла полетели. Я аж подпрыгнул. Двери все вынесло. Очнулся, когда меня двое пожарных из квартиры выносили.

- На месте работает наша следственно-оперативная группа, - сообщили "Комсомолке" в краевой полиции. - Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщил глава администрации Свердловского района Андрей Усов, жителей дома пока могут разместить в школе 33. В пятиэтажке отключили тепло и свет.

- Пока многие еще на работе, вечером проведем собрание с жителями дома, затем тех, кому потребуется, разместим в резервном фонде на улице Народовольческой, - сказал Андрей Усов. - Сейчас специалисты осматривают конструкции дома в этом и соседнем подъезде.

Заместитель начальника Главного управления МЧС Денис Поздеев сообщил, что погибла женщина. По его словам, предположительно, вместе с ней в трехкомнатной квартире находился и мужчина.

- Всего из огня мы спасли пять человек, - сказал он. - Трое из них получили ожоги и травмы и были госпитализированы. Перегородки в квартире полностью разрушены. Сейчас в доме работают эксперты, о причинах хлопка будет сделан вывод на основании экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767641" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Перми.

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