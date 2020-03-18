Из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты
Объединенные Арабские Эмираты объявили об ужесточении правил въезда на территорию страны в связи с распространением коронавируса. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что прямые рейсы из Перми будут отменены.
Из Перми в Арабские Эмираты летают «Royal Flight» и «Azur Air».
Напомним, ранее мы писали о том, что отменен ряд авиарейсов из Перми. С 13 марта прекращены полеты из пермского аэропорта в Индию. Авиакомпании Royal Flight и Азур эйр досрочно завершили летную программу, которая была рассчитана до 24 марта. Уже 16 и 17 марта вылеты в Гоа не состоятся. А с 16 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу.
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ИСТОЧНИК KP.RU