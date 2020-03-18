Из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты

18 Март 2020 2020-03-18T11:26:33+03:00

Въезд на территорию ОАЭ закрыт для всех иностранных туристов

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Объединенные Арабские Эмираты объявили об ужесточении правил въезда на территорию страны в связи с распространением коронавируса. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что прямые рейсы из Перми будут отменены.

Из Перми в Арабские Эмираты летают «Royal Flight» и «Azur Air».

Напомним, ранее мы писали о том, что отменен ряд авиарейсов из Перми. С 13 марта прекращены полеты из пермского аэропорта в Индию. Авиакомпании Royal Flight и Азур эйр досрочно завершили летную программу, которая была рассчитана до 24 марта. Уже 16 и 17 марта вылеты в Гоа не состоятся. А с 16 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу.

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ИСТОЧНИК KP.RU