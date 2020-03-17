Пермский политех перешел на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T09:57:00+03:00

Также отменяются все командировки сотрудников. Фото: архив "КП"

У вуза есть все технические возможности

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В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в пермском политехническом университете вводится режим повышенной готовности.

С 17 марта вуз переходит на дистанционное обучение. По сообщению директора Регионального центра информатизации ПНИПУ Александра Труфанова, университет имеет все возможности для обучения студентов удаленно.

— С 17 марта в университете учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Также отменяются все командировки сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU