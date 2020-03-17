Пермский политех перешел на дистанционное обучение
В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в пермском политехническом университете вводится режим повышенной готовности.
С 17 марта вуз переходит на дистанционное обучение. По сообщению директора Регионального центра информатизации ПНИПУ Александра Труфанова, университет имеет все возможности для обучения студентов удаленно.
— С 17 марта в университете учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.
Также отменяются все командировки сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU