Отменен ряд авиарейсов из Перми

16 Март 2020 2020-03-16T13:14:31+03:00

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С 13 марта прекращены полеты из пермского аэропорта в Индию. Авиакомпании Royal Flight и Азур эйр досрочно завершили летную программу, которая была рассчитана до 24 марта. Уже 16 и 17 марта вылеты в Гоа не состоятся.

А с 16 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу. Чешское правительство объявило о полном закрытии въезда и выезда из страны из-за коронавируса. Улететь в столицу Чехии из Перми нельзя будет до 25 апреля, сообщили в пермском аэропорту.

В то же время в Анталью и Дубай утром в понедельник 16 марта самолеты вылетели.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Пермь - Москва. Самолет СУ 1769 должен был вылететь из аэропорта Большое Савино 15 марта в 19.30. В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» сообщили, что рейс отменили по решению компании «Аэрофлот», но причины отмены не назвали.

ИСТОЧНИК KP.RU