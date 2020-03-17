В Пермском крае приостанавливают работу все библиотеки, музеи и кинотеатры

17 Март 2020 2020-03-17T20:37:01+03:00

Об этом сообщили в министерстве культуры Прикамья

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С 18 марта в Пермском крае согласно приказа Минкульта будет временно закрыты все театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, культурно-досуговые и концертные центры. Также на территории Пермского края вводится запрет на визиты иностранных делегаций и проведение всех международных мероприятий.

- Библиотеки Пермского края временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей, - рассказали в региональном министерстве культуры. - А музеи Пермского края, кинотеатры, культурные и концертные площадки приостанавливают свою работу для посетителей. Меры, предусмотренные приказом, обязательны и будут действовать до указания об их отмене.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отменили фестиваль Дениса Мацуева и концерт группы «Rammstein».

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ИСТОЧНИК KP.RU