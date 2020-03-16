Кубок мира и фестиваль Мацуева: в Прикамье отменены все массовые мероприятия

В Чайковском отменены финальные этапы Кубка мира среди женщин и мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были состояться 21 и 22 марта.

- В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19) и требованиями отзыва участников от ряда национальных федераций совместно с международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) принято решение об отмене соревнований, - сообщили в федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Единая Лига ВТБ приостановила все баскетбольные матчи сезона-2019/20.

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- Мы до последней минуты готовились к игре с БК «Цмоки-Минск», - отметил главный тренер БК «ПАРМА» Казис Максвитис. - Сейчас команда находится в неплохой форме, так что для нашего коллектива эта ситуация не на руку, но здоровье и безопасность игроков, а также болельщиков на первом месте – решение Лиги считаю вполне оправданным и правильным. Надеюсь, что во время паузы пик пандемии пройдет и мы сможем спокойно и безопасно закончить чемпионат.

В Пермском театре оперы и балета объяснили, что зрительный зал вмещает 843 места, поэтому все запланированные на ближайшее время спектакли состоятся.

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- Театр работает в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе театра. - Хотя в нынешних условиях спектакли и концерты проходят не с аншлаговой заполняемостью зала. Но, разумеется, если поступит распоряжение о карантине, мы тут же остановим работу.

Театр-Театр также работает в обычном режиме.

- Наш большой зрительный зал вмещает 611 зрителей, а «Сцена-Молот» – 133, - отметили в театре. - Все события, запланированные на ближайшее время, состоятся. Но зрители могут вернуть купленные билеты до начала мероприятия.

22 марта в рамках Х фестиваля Дениса Мацуева должен был состояться концерт романтической музыки в исполнении профессора Фортепианной академии Incontri col Maestro в Имоле Бориса Петрушанского.

Но как сообщили в Пермской краевой филармонии, этот концерт отменили.

- Поскольку Борис Петрушанский живет и работает в Италии, принято решение перенести концерты в России на неопределенный срок в целях безопасности из-за распространения коронавируса в мире, - рассказали в филармонии.

Также организаторам фестиваля пришлось поменять одного из исполнителей – вместо виолончелистки Анастасии Кобекиной, которая живет и учится в Швейцарии, солировать с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан должен был Александр Рамм.

А днем 16 марта пришла новость, что перенесен и сам фестиваль.

- Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева пройдет с 25 по 28 апреля. 25 и 26 апреля состоятся концерты симфонической музыки, 27 апреля Денис Мацуев приглашает на свой сольный вечер, завершится фестиваль 28 апреля большим джазовым сейшеном, - рассказали в филармонии. - Все купленные билеты действительны.

Перенесли и Тотальный диктант, который должен был пройти 4 апреля. Он состоится только осенью. Точную дату его проведения скажут после 25 марта.