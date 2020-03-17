2020-03-17T19:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Детские сады Перми переводят на свободное посещение

Решение - ходить ли ребенку в садик, принимают родители
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 16 марта в детских садах Перми объявлено свободное посещение для профилактики распространения коронавируса. Как сообщили в департаменте образования, решение о том, будет ли ходить ребенок в садик или останется дома, принимают родители.

Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителям надо сообщить об этом сотрудникам детского сада - написав заявление или направив уведомление на сайт дошкольного учреждения. При этом если ребенок не будет ходить в садик более пяти рабочих дней, после этого ему надо будет получить справку о здоровье.

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Ранее мы писали о том, что в ряде пермских школ было принято решение о начале досрочных каникул. Досрочные каникулы начнутся у учеников школ №2, 94,122 и гимназии №17. А с 19 марта планируется отправить отдыхать учащихся лицея №9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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