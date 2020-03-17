Пермские школьники выходят на досрочные каникулы

17 Март 2020 2020-03-17T18:24:57+03:00

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С 17 марта четыре школы Перми заявили о том, что в качестве профилактики распространения коронавируса начнут каникулы на неделю раньше срока. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на начальника департамента образования администрации Перми Людмилу Серикову. Досрочные каникулы начнутся у учеников школ №2, 94,122 и гимназии №17. А с 19 марта планируется отправить отдыхать учащихся лицея №9.

Напомним, родители пермских школьников вправе выбрать: либо их ребенок продолжит посещать школу, либо переходит на обучение из дома в режиме онлайн. Чтобы перейти на дистанционное обучение, нужно подойти в школу и написать заявление о переводе на дистанционный формат. Этой возможностью воспользовались 1320 пермских родителей.

А вот ученики школы №22, в которой учится ребенок первого в Прикамье пациента с коронавирсуом, полностью переведены на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU