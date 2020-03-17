1300 пермских родителей написали заявления о переходе детей на дистанционное обучение

С этой недели родители пермских школьников вправе выбирать: либо их ребенок продолжит посещать школу, либо переходит на дистанционное обучение из дома. 17 марта 1320 пермских родителей написали заявления о том, что их дети будут обучаться в режиме онлайн. В департаменте образования рассказали, как это будет происходить.

Как перейти на дистанционное обучение?

- Нужно подойти в школу и написать заявление о переводе в дистанционный формат. Причем, некоторые школы предлагают это сделать даже не лично, а в электронном формате: написать заявление в свободной форме и отправить его по электронной почте или через мессенджеры.

Какие программы будут использовать школы?

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- Каждая школа принимает решение сама, как будет оказывать услугу дистанционного образования. Большинство школ, как основной ресурс, будут использовать платформу «Электронный дневник», которая позволяет прикреплять обучающие видеоролики, давать задания и проверять их, не находясь в непосредственной близости с ребенком.

Некоторые школы пользуются всероссийскими федеральными платформами «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», где есть обучающий контент и готовые варианты заданий, которые тоже позволяют выстраивать образовательный процесс дистанционно.

Существует система электронного обучения Moodle, которая позволяет самостоятельно разрабатывать онлайн-курсы, YouTube-канал, группы «Вконтакте» и различные мессенджеры, при помощи которых тоже можно выстроить онлайн обучение. Все зависит от того, на какой платформе готов работать педагог и его школа, однако любое решение должно быть адаптировано под возрастные особенности учеников.

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Как объяснят новый материал?

- Ни один школьник не будет лишен возможности освоить новый материал. Не исключено, что это будет формат видеороликов.

Останутся ли контрольные?

- Все зависит от специфики предмета и той темы, которая выдается в режиме онлайн. Мы не предполагаем, что находиться на дистанционном обучении дети будут длительное время, поэтому маловероятно, что годовую итоговую работу им нужно будет писать в дистанционном формате. А вот мини-контрольные или срезовые работы в дистанционном формате возможны, и это воля каждого преподавателя.

Если еще остались вопросы?

С 17 марта в департаменте образования начинает работать «горячая линия» где можно будет задать все вопросы, связанные с переходом на дистанционное обучение. Телефон (342) 212-70-50.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пермские вузы переходят на дистанционное обучение

В связи с распространением коронавируса уже приостановлены очные занятия в шести пермских вузах: в классическом, политехническом и педагогическом университетах, в институте культуры, в пермском филиале ВШЭ и в сельхозакадемии.

Как объясняют в вузах, учебный процесс при этом не останавливается, студенты переходят на дистанционное обучение. Отменяются запланированные командировки преподавателей.

- В университете учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий, - отметил, например, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. - Отменены лекции, практические и лабораторные занятия, но увеличено количество часов по индивидуальным консультациям.

В приказе ректора ПГНИУ Игоря Макарихина говорится о том, что в каждом учебном корпусе классического университета будут вывешены дозаторы с дезинфицирующими средствами и салфетками, педагогам запрещено принимать пищу на рабочих местах.

В вузах должно быть организовано измерение температуры тела посетителей.

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