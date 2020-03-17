2020-03-17T15:27:16+03:00
Общество

«Пермэнергосбыт» попросил пермяков не посещать офисы из-за коронавируса

Об этом заявил генеральный директор компании
Лилия Абибулаева
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Оплатить счета, оставить показания и получить консультацию можно на сайте компании в личном кабинетеОплатить счета, оставить показания и получить консультацию можно на сайте компании в личном кабинетеФото: архив "КП"
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В Перми введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В целях профилактики отменяются многие мероприятия, школы и вузы закрываются на карантин. Так, и некоторые компании ограничивают доступ в свои офисы.

Сегодня генеральный директор компании «Пермэнергосбыт» попросил пермяков воздержаться от посещения офисов на время эпидемии.

- Сегодня необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению санитарного режима. По возможности, исключить посещение присутственных мест - в том числе и наших офисов. Тем более, что почти все услуги, от получения консультаций до оплаты счетов и передачи показаний, доступны в удаленном формате через интернет, - отметил генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.

Оплатить счета, оставить показания и получить консультацию можно на сайте компании в личном кабинете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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