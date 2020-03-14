2020-03-14T12:26:35+03:00
Происшествия

С рейса, прилетевшего в Пермь из Гоа, сняли девочку и женщину с плохим самочувствием

Их госпитализировали в боксированные палаты под наблюдение врачей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Прямо из самолета и женщину, и девочку отвезли под наблюдение в боксированные палаты.Прямо из самолета и женщину, и девочку отвезли под наблюдение в боксированные палаты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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13 марта в 12.45 в Международном аэропорту «Пермь» приземлился рейс авиакомпании Azur Air, прилетевший из Гоа. На борту находились 56-летняя женщина и трехлетняя девочка с признаками ОРВИ.

- Их госпитализировали под наблюдение: женщину – в краевую клиническую больницу, девочку – в краевую детскую клиническую больницу, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе краевого минздрава. – У пассажирок, вернувшихся из региона, где зарегистрированы случаи коронавируса, взяли пробы, они оказались отрицательными.

Несмотря на это, и женщина и девочка пока находятся в стационарах в боксированных палатах под наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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