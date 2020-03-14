2020-03-14T12:30:12+03:00
На здоровье

Министр здравоохранения Пермского края подсказала, куда жаловаться на отсутствие медицинских масок

Или на их завышенную цену
Алена ОВЧИННИКОВА
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Оксана Мелехова рассказала, что на портале "Управляем вместе" был запущен специальный раздел для жалоб пермяков.Оксана Мелехова рассказала, что на портале "Управляем вместе" был запущен специальный раздел для жалоб пермяков.Фото: Василий Вахрин
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- В Перми нет медицинских масок, причем достаточно давно, - жалуются в соцсетях пермяки. - А если заказывать в интернете, то самые дешевые стоят 900 рублей за 10 штук, хотя до ситуации с коронавирусом они стоили 50 рублей.

О том, что в городе нет медицинских масок, пермяки жалуются не первую неделю. Куда обращаться, им подсказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- Ежедневно получаю множество сообщений по поводу отсутствия масок и высоких цен в аптеках на средства индивидуальной защиты, - написала Оксана Мелехова на своей странице в Instagram. - На портале «Управляем вместе» был запущен раздел, куда можно анонимно сообщить об отсутствии масок и завышенных ценах на средства индивидуальной защиты. Считаю, что бизнесу в условиях распространения вируса в стране необходимо не только преследовать свои коммерческие интересы, но и позаботиться о безопасности жителей Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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