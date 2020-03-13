«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке

13 Март 2020 2020-03-13T19:00:41+03:00

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- Друзья, действительно, сегодня Роспотребнадзор установил первый случай заражения коронавирусом в крае. Еще вчера пациент был изолирован. Круг лиц, с которыми он контактировал, на карантине. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который заседает ежедневно. Пожалуйста, слушайте рекомендации врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. И еще, берегите себя и своих близких, - призвал пермяков врио губернатора края Дмитрий Махонин.

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ИСТОЧНИК KP.RU