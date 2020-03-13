2020-03-13T19:00:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке

Глава края призвал беречь себя и близких
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ситуация находится под контролем оперативного штабаСитуация находится под контролем оперативного штаба
Изменить размер текста:

- Друзья, действительно, сегодня Роспотребнадзор установил первый случай заражения коронавирусом в крае. Еще вчера пациент был изолирован. Круг лиц, с которыми он контактировал, на карантине. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который заседает ежедневно. Пожалуйста, слушайте рекомендации врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. И еще, берегите себя и своих близких, - призвал пермяков врио губернатора края Дмитрий Махонин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом

Он вернулся из Франции и сейчас проходит лечение[аудио] (подробности)

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)

Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный

Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что делать, если появились симптомы коронавируса
«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке
БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона
В Перми умерла известный музыковед Галина Баталина
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед, мокрый снег и сильный ветер
Стало известно, когда будет определен диагноз пермяка, госпитализированного с подозрением на коронавирус
В Прикамье расширен список стран, после которых жителям положен карантин
Пермские полицейские задержали лихача, который сбил ребенка
В Перми с фасада многоквартирного дома стали выпадать кирпичи
В Прикамье следователи разыскивают мужчину, пропавшего 5 лет назад при странных обстоятельствах
Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост
В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую
Пермякам не придется менять транспортные карты
В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт
«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки
В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В Перми на пожаре погиб мужчина
В Перми определили проектировщика аквапарка
В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником