«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке
- Друзья, действительно, сегодня Роспотребнадзор установил первый случай заражения коронавирусом в крае. Еще вчера пациент был изолирован. Круг лиц, с которыми он контактировал, на карантине. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который заседает ежедневно. Пожалуйста, слушайте рекомендации врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. И еще, берегите себя и своих близких, - призвал пермяков врио губернатора края Дмитрий Махонин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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