2020-03-12T08:12:06+03:00
Здоровье

Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный

Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию[аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Медики рекомендуют носить на улицах маскиМедики рекомендуют носить на улицах маскиФото: Евгения ГУСЕВА
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ВОЗ объявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире может быть охарактеризована как пандемия. В связи с этим усилены меры по профилактике заболевания, в том числе и в Прикамье.

Жители Пермского края, вернувшиеся домой из поездок в Китай, Южную Корею, Иран или Италию, будут направлены на карантин. Но не в обсерватор, как это было с китайскими студентами.

- Им будет необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания, – рассказали «Комсомолке» в Минздраве Пермского края. - Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Просим пермяков с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома.

Чтобы получить больничный, надо позвонить по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 часов.

90 человек сейчас находятся на домашнем карантине по коронавирусу в Пермском крае

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На 11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находились 90 пермяков.

Консультацию можно получить у специалистов отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

В Минздраве также предупредили, что всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо срочно вызывать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. И ни в коем случае не прибегать к самолечению.

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11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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