2020-02-13T17:23:54+03:00
Общество

Пермский учитель, перед которым якобы стоял на коленях ученик, вернется на работу

В минобре ему предложили несколько вариантов трудоустройства [аудио]
Андрей МАТЛИН
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В 135-й школе учитель проработал больше двух лет.В 135-й школе учитель проработал больше двух лет.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Педагогу с 11-летним стажем, учителю труда Николаю Углеву, предложили уволиться по собственному желанию после того, как его обвинила мама одного из учеников. Она пожаловалась детскому омбудсмену на то, что якобы ее сын вынужден был встать на колени перед учителем, чтобы тот отпустил его в туалет.

Эта информация была размещена в соцсетях.

Пермский шестиклашка утверждает, что встал перед учителем на колени, отпрашиваясь в туалет

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Сам 56-летний Николай Углев утверждал, что его оболгали.

В министерстве образования Прикамья провели проверку.

- Сведения о том, что перед педагогом ученик вынужден был встать на колени, не подтвердились, - сообщили в минобре. – Сейчас Николаю Углеву предложено несколько вариантов трудоустройства, он их обдумывает.

«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет

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В прежнюю 135-ю школу педагог возвращаться не захотел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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