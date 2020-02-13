Пермский учитель, перед которым якобы стоял на коленях ученик, вернется на работу

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:23:54+03:00

В 135-й школе учитель проработал больше двух лет. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В минобре ему предложили несколько вариантов трудоустройства [аудио]

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Педагогу с 11-летним стажем, учителю труда Николаю Углеву, предложили уволиться по собственному желанию после того, как его обвинила мама одного из учеников. Она пожаловалась детскому омбудсмену на то, что якобы ее сын вынужден был встать на колени перед учителем, чтобы тот отпустил его в туалет.

Эта информация была размещена в соцсетях.

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Сам 56-летний Николай Углев утверждал, что его оболгали.

В министерстве образования Прикамья провели проверку.

- Сведения о том, что перед педагогом ученик вынужден был встать на колени, не подтвердились, - сообщили в минобре. – Сейчас Николаю Углеву предложено несколько вариантов трудоустройства, он их обдумывает.

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В прежнюю 135-ю школу педагог возвращаться не захотел.

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ИСТОЧНИК KP.RU